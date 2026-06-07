プロ野球・DeNAは7日、小田康一郎選手を1軍登録、庄司陽斗投手の登録を抹消しました。2025年ドラフト1位の小田選手はファームで46試合出場し、1本塁打20打点で打率.247の成績。プロ初の1軍登録となりました。抹消となった3年目の庄司投手は前日の前日のソフトバンク戦でプロ初登板初先発。5回を69球、被安打5、3奪三振4失点で敗戦投手になりました。