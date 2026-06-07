甲子園球場で予定されていた阪神対楽天戦は天候不良のため12時10分に中止が発表された。振替試合はあす8日を予定。阪神はあすの楽天戦の後は、9日から福岡に移動してソフトバンクとの3連戦、12日からは京セラドームでオリックスとの3連戦で計7連戦となる。