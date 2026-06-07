モロッコの砂浜で撮影された日本人男性の奇妙な写真がSNS上で大きな注目を集めている。「モロッコの海！！！ で写真撮ったら奇跡的なのが撮れた 」と写真を紹介したのはプロゲーマーのSCOREさん（@score33333）。【写真】顔が真っ二つ！まるでゲームの戦闘で斬られたときのよう…砂浜を背に写真を撮影したところ、顔が真っ二つに切り離されたように写ってしまったSCOREさん。一体何があったのだろうか。SCOREさんにお話を聞いた