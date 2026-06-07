山田さん（仮名・女性）は、5歳で自閉スペクトラム症と診断された息子を育てるシングルマザーです。週3回の療育通所、月1回の発達外来、そして民間の言語療法。毎月の出費は医療費・療育費だけで数万円に膨らみ、「このまま家計が持つのだろうか」と頭を抱えていました。そんなとき、同じ境遇の親の会で「特別児童扶養手当」の存在を知り、役所に相談すると2級に認定。月額換算で約3万8930円（支給は年3回で、4月・8月・12月にまと