ガソリン代をはじめとした価格高騰が続くなか、日常の「移動」にかかる負担も増します。これまで善意や家族の支え合いで成り立ってきた送迎や介護も、時間やお金、気力の面で無視できない重みとなるかもしれません。エピソード1：「親不孝な娘」と陰口を叩かれて……スズカ（仮名）さんの実家は車で10 分ほどの場所にあります。ひとり暮らしの母に病気が発覚し、「これから毎週、病院まで送迎しなさい」と言ってきました。親孝行の