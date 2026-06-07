勝手に動かすのはNG？日々の暮らしの中で、SNSやニュースを通じて私有地や契約駐車場での無断駐車トラブルがしばしば話題となります。自分が契約している駐車スペースに、見知らぬクルマが停まっているのを発見した際、多くの人は驚きと同時に強い怒りを感じるでしょう。【画像】「えぇぇ…！」この駐車はアウトー！ 違反な駐車を見る！（30枚以上）無断で駐車する側には、区画を単純に間違えた、あるいは駐車可能な場所だと