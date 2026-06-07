HYが、フルアルバム『MIND+』を9月16日にリリース。また、2026年2月に開催したスペシャルライブ『HY 25th Anniversary BEST!! Special TIME TRIP』のライブBlu-rayを同日に発売する。 （関連：HY、大橋卓弥＆あいみょんも駆けつけた祝祭ここから再び新たな旅へ「最高の笑顔が生まれる瞬間をまた」） 1年8カ月ぶりのリリースとなる本作は、結成25周年を走り切り、26年目に突入したHYの自分自身の心や想い、すべ