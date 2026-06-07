毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「オクニョ 運命の女（ひと）」（主演 ：チン・セヨン 全51話）を放送中！「テレ東プラス」では、6月8日（月）〜6月12日（金）放送、第47話〜第51話（最終回）のあらすじを紹介する。【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」【6月8日（月）放送 第47話】ユン・テウォンはオクニョが王女と知り、戸惑う。オクニョは、これまでと同様に接してほしいと頼むが