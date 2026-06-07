解散から14年。現在、ロッテのCMにデビュー曲が使用されたことで、再び注目を集める伝説のヒップホップグループ「SOUL'd OUT」。そのヒューマンビートボックス兼MCだったBro. Hi氏が元メンバーとの過去と現在についての関係を語る。（前後編の後編） 【画像】現在、経営する都内の和食店の前でポーズをとるBro.Hi 元メンバーの活動はチェックしてる ――4月23日に行われた