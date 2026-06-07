「Yo！GET up！Stand UP！」――テレビから流れるそのフレーズに、思わず振り向いた人も多かったことだろう。2003年にリリースされたSOUL’d OUTのデビュー曲「ウェカピポ」が、Lotte「クランキー」のCMソングに選ばれ、令和の今、再び世間から注目を集めている。 【画像】経営する店でレジ打ちまでこなすBro.Hi 独自の楽曲で平成の音楽シーンを駆け抜けた3人組は、なぜ今ふた