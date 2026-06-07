俳優・木村達成が語る、20代の頃の「根拠のない自信」と突っ走りすぎた過去。ミュージカル『テニスの王子様』時代、「おまえらと仲よしごっこをしているつもりはない」と周囲に言い放っていたという彼が、北方謙三『水滸伝』の史進というキャラクターを通じて気づいた「強さの弱さ」とは何だったのか？ 【写真】水滸伝を読む木村達成さん 『テニミュ』時代の僕は史進​(ししん)だった ──史進の話をしたいん