＜ヨネックスレディス最終日◇7日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、初優勝を狙う吉田鈴、14年ぶり2勝目がかかる木戸愛がトータル7アンダー・首位に並んでいる。【写真】吉田鈴、腰のキレがハンパないです1打差3位タイにルーキーの倉林紅と藤本愛菜。3打差5位に菅沼菜々、4打差6位タイには政田夢乃、青木瀬令奈、福田萌維、新人