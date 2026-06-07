2024年でツアーから撤退した上田桃子や25年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。今回はパットの目線についてじっくり聞いた。【連続写真】目線とヘッド軌道をスクエアに合わせて振り抜く菅楓華のパッティング◇◇◇昨年の女子プロテストでは、チームから藤本愛菜プロ、千田萌花プロの2人の合格者を出すことができました。一昨年の日本女子アマで2位となった