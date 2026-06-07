＜全米女子オープン3日目◇6日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞世界ランキング6位でツアー2勝のロティ・ウォード（イングランド）が、第3ラウンド中に2罰打のペナルティを科された。【実際の写真】バンカーではこんな状況でした問題となったのは9番のバンカーショット。フェアウェイからの2打目がグリーン手前のバンカーにつかまり、ボールはアゴに埋まっていた。スタンスを取ろうとするも、急な傾斜でな