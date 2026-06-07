長野県天龍村で88歳の夫が、85歳の妻をバットで殴ったり刃物で切りつけたりするなどして殺害した疑いで、6日夜、緊急逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、天龍村平岡の無職・森田和造容疑者です。警察によりますと、森田容疑者は6日、自宅で妻の和代さんに対し、木製のバットで殴ったり、刃物で切りつけたりするなどして殺害した疑いです。6日午後3時50分ごろに、森田容疑者から妻を殺害したと110番通報があり、警察が現