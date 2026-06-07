NPB(日本野球機構)は7日の公示を発表。ソフトバンクは中村稔弥投手を登録し、大関友久投手を抹消しました。中村投手は昨オフの現役ドラフトで、ロッテからソフトバンクに移籍。8年目を迎える29歳左腕で、これが移籍後初昇格となります。ファームでは4度の先発含む9試合に登板し、防御率2.02をマーク。5月28日のファーム・日本ハム戦は9回1失点の完投勝利とし、直近のファーム・阪神戦では1イニングを1安打に抑え1奪三振を奪う、無