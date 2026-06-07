◇MLB ドジャース - エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが初回から大量9得点のビッグイニングとなりました。初回、この日先発の山本由伸投手がセンターへのタイムリーを許し、1点を先制されます。それでもその裏、1番の大谷翔平選手が内野安打で出塁。高いバウンドとなったセカンドゴロに全力疾走で安打としました。すると続く2番のアンディ・パヘス選手が5球目、甘く入ったチェンジアップをとらえ、打球は