【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 1ー0 U-19カナダ代表（日本時間6月6日／パルク・デ・スポール）【映像】意表を突く弾丸ショット炸裂（実際の様子）U-19日本代表のMF山下翔大（水戸ホーリーホック）が、試合終盤に値千金のゴールを奪い、チームを今大会初勝利へ導いた。相手GKの意表を突く弾丸シュートに、ファンたちが熱狂している。U-19日本代表は6月6日、モーリスレベロトーナメント（フランス開催のU-21世代大