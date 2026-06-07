「ドジャース−エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が打者一巡して巡ってきた初回の第２打席で左中間へ１１号２ランを放った。初回９得点という歴史的猛攻のトリを飾った。１死二塁で左腕・スーターとの対戦。初球のフォーシームを見逃し、２球目のチェンジアップは冷静に見極めた。３球目のフォーシームにスイングをかけるもファウルとなり、追い込まれた。４球目の外角スライダーにバットが止ま