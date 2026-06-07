非常に多くの生徒が縛られている「内申書」。ニュース番組『わたしとニュース』では、調査からみえた「内申書支配率」のデータを基に、内申書が子どもの主体性を奪うリスクや、内申書が持つ価値と今後の課題について語った。【映像】「開封厳禁」内申書の中身を見てみた（実際の様子）「内申書支配率」とは内申書を意識して行動に影響したと答えた生徒の割合。東大大学院教育学研究科の中村高康教授は、2020年に全国約3000人の