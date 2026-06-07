【梅雨入り】関東甲信・東海 発表しました。 関東甲信地方は平年と同じ、去年より１６日遅く 東海地方は平年より１日遅く、去年より２１日遅い、梅雨入りです。 九州地方、四国地方で大雨を降らせた雨雲が接近しています。 、、 を、画像で掲載しています。 【梅雨の見通し】１か月予報・３か月予報 関東甲信地方と東海地方は、今後１か月の雨量は「平年並みか多い」と予想されます。 関東甲信地方と東海地方