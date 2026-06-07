【モデルプレス＝2026/06/07】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）の1st写真集『エチュード』（新潮社／4月14日発売）の応募特典アザーカットミニブックの表紙・裏表紙が公開された。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、透明感溢れる姿◆川崎桜、“あざとかわいい”カット公開今回の表紙・裏表紙を含むアザーカットミニブックの全写真は、写真集とは別に川崎の幼少期からの思い出の地を含む日本で撮り下ろされた。