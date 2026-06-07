JAS認定書とヴィーガンベーグル 香川県琴平町のベーグル店「Bagel House KOTOHIRA」が、ベーグル店として日本初となる、ベジタリアンやヴィーガン料理の管理に関する日本農林規格(JAS)を取得しました。 「Bagel House KOTOHIRA」は、2024年10月に香川県琴平町の新町商店街に、元々時計店だった空き店舗を改修してオープンしました。外国人旅行者の増加などにより、さまざまな文化や宗