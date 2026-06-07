今日7日(日)午後は、大雨エリアが九州から四国や近畿など東へ移ります。台風6号と同じような場所で大雨となるため、少しの雨でも土砂災害に注意が必要です。今日7日梅雨入りとなった東海や関東甲信など、各地の大雨ピークや注意点は?奄美は6月1位の記録的な大雨今日7日(日)は、台風のたまご(熱帯低気圧)から変わった低気圧が、本州の南岸を東へ進む見込みです。熱帯由来の非常に湿った空気が流れ込み、日南市油津(宮崎)では1時間に