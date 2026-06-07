ボーイズグループ「ＮＣＴ１２７」の日本人メンバー・ユウタ（中本悠太）が７日までに自身のＳＮＳを更新。“兄貴”とのショットを公開した。インスタグラムで「またまた兄貴にお世話になってます！インスタントラーメン持って行ったらライダースいただきました大事に使います」とつづり、厳しさあふれる表情が持ち味で「顔面凶器」の異名を取る俳優・小沢仁志との２ショットや小沢からもらったライダースジャケットを着た