◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（７日・甲子園）楽天戦が、断続的に降る雨の影響で中止となった。予告先発は、阪神が才木で楽天が藤井だった。阪神にとっては今季５度目の雨天中止。代替試合は８日。甲子園で午後６時プレーボールの予定だ。１４日・オリックス戦（京セラドーム大阪）まで７連戦となる。