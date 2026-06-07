安田記念当日の６月７日、東京競馬場では午前中に芝レースが１鞍行われた。４Ｒ・３歳未勝利（芝１６００メートル＝１８頭立て）を制したのは、津村明秀騎手が騎乗したコーディアリー（牡３歳、美浦・天間昭一厩舎、父ダノンバラード）。道中は内ラチ沿いを回りながら、直線では馬場の外目に出して差し切り勝ちの内容だった。２着のルモンテは大外を差してきた馬で、その他の馬も外を伸びてきておりやや外伸び傾向と言ったところ