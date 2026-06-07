◆米男子プロゴルフツアーメモリアル・トーナメント第３日（６日、米オハイオ州ミュアフィールドビレッジＧＣ＝７５６９ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われたが、悪天候でサスペンデッドとなり一部選手が競技を終えられなかった。順位は暫定。松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は１４ホールを終えて２バーディー、２ボギー、２ダブルボギーで通算５オーバーの３７位となった。松山と同組で回っている世界ランク１位のスコッテ