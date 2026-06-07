◆静岡県高校総体女子サッカー▽決勝藤枝順心４―１常葉大橘（７日、静岡・エコパスタジアム）決勝が行われ、藤枝順心が４―１で常葉大橘を下して２年ぶりの優勝を飾った。順心は前半２８分、ＣＫにＭＦ野本心菜（ここな、２年）が頭を合わせて先制した。さらに５分後のセットプレーでＦＷ花沢麻里衣（１年）が加点。後半にもＰＫなどで２点を追加した。２０１２年以来、１２大会連続優勝（２０年はコロナ禍で開催なし）し