城東（東京）を卒業後に米球界へ挑戦し、ウィチタ州立大でプレーした林平太郎投手（２２）が、このほどスポーツ報知の取材に応じた。５月に同州立大を卒業し、ＮＰＢ、社会人野球など日本球界でのプレーを目指して同月末に帰国。現在は東京・墨田区の屋内スポーツ施設「ＳＰＯＮＯＢＡ（スポノバ）」などを拠点に調整を進めており、「ウィチタ州立大でも、いろんな場面で信頼されて起用されてきました。日本でも『コイツなら』と