どうも波に乗り切れていないセ・パ交流戦第3節・広島東洋カープとの3連戦に突入した時点で新庄ファイターズの成績は、27勝28敗で4位。首位・埼玉西武ライオンズとのゲーム差は5.5だった。その後、ヤクルトに連勝し、交流戦の順位は7勝3敗で3位だ（6月7日現在）。しかし、チームの状態は必ずしも上向きではない。まだペナントレースは半分も消化していないので「チーム不調」と決め付けられないが、今季の北海道日本ハムファイタ