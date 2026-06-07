宇都宮市の住宅街できのう夕方、体長1メートルほどのクマが目撃され、警察や猟友会などが警戒を続けています。きのう午後6時半ごろ、宇都宮市中心部の住宅街で体長1メートルほどのクマが目撃されました。その後も通報は相次ぎ、けさ早くに目撃した人も…。クマを目撃した地元住民「疑ったよ、自分の目を。こんなところにクマがいるんだと思って。突進していったから、こっち見られたら、きっとかかってきたかもね」地元の警察には