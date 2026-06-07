ランチのパスタ、窓の外に見えた夕焼け、道端で思いがけず出会った猫……。思わずスマホで撮影したひとこまを、誰かに送って「ねえ見て」と言う。相手は届いた写真を見てふっと微笑む。映画『メモリィズ』は、私たちがふだん当たり前のように行なっている「撮影」という行為に光を当てた作品だ。映画ライターの月永理絵氏が、主演の柄本佑氏と坂西未郁監督に話を聞いた。「歩いているばっかり」の映画が、なぜ美しいのか物語は