五輪、世界バレーに並ぶバレーボール世界3大大会の一つ『ネーションズリーグ』で2大会ぶりの表彰台を目指す女子日本代表は、日本時間7日にドイツ代表にストレート勝ちし（25ー20、25ー15、26ー24）、開幕から負けなしの3連勝。試合後、チーム最多20得点を挙げた佐藤淑乃（24）、和田由紀子（24）、国際大会代表デビューを果たした山口真季（27）のコメント。【写真を見る】試合後の佐藤淑乃選手、和田由紀子選手、山口真季選手チー