■これまでのあらすじ妻の指示を聞き流し、アレルギーのある娘にエビグラタンを食べさせようとしていた夫。妻はこれまで何度も夫に説明していたのに、夫は何もわかっていなかったのだ。夫は「もっとわかりやすく書け」と逆ギレするが、妻は「この子に何かあったら絶対に許さない」と言い切る。【夫 Side Story】うちの妻は細かいことにうるさいというか、ぶっちゃけ大げさなんですよね。そりゃ娘にアレルギーがあるのは知ってます