アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉が停滞するなか、仲介国・パキスタンの内相がイランを訪問しました。最高指導者のモジタバ師に「重要なメッセージを届ける」と報じられています。テヘランに到着したパキスタンのナクビ内相は6日、イランの内相と会談しました。イランの革命防衛隊に近いタスニム通信によると、ナクビ氏はアラグチ外相とも会談するということです。パキスタンメディアは情報筋などの話として、ナクビ氏は訪