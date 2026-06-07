陸上自衛隊の国内最大の演習、富士総合火力演習が行われました。【写真を見る】陸上自衛隊の国内最大演習「富士総合火力演習」開催新型国産ミサイル「25式高速滑空弾」も初展示無人ドローン飛行など迫力ある演習に今年で68回目となる演習には、自衛隊員およそ3000人が参加し、およそ69.5トン、8億2000万円相当の弾薬が使われています。陸上自衛隊によりますと、今年は弾薬の量を去年よりも増加させ、無人ドローンが参加者の近