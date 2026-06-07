第23回「果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン」（スポニチ後援）は7日、山形県東根市の陸上自衛隊神町駐屯地を発着点に、ハーフマラソン、10キロ、5キロ、3キロの4部門35種目に1万433人がエントリーして行われた。ハーフマラソン（21・0975キロ）男子総合は地元・東根市出身の竹内竜真（34＝NDソフト）が1時間3分2秒で初出場初優勝を飾った。竹内を含むNDソフトの3人がレースをつくる展開となり、最後は後輩の厚浦大地とのマッ