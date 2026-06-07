■GI・安田記念（7日、東京競馬場・芝1600m）【写真で見る】篠原アナの過去の予想はズバリ！東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサー（29）が、GI・安田記念をデータをもとにズバリ予想。春のマイル王の座をかけた頂上決戦・安田記念。4年連続の出走となる7歳馬・ガイアフォースや東京芝マイル重賞を連勝中のトロヴァトーレ、昨年のGI・NHKマイルカップ王者のパンジャタワーなど、幅広い年代、臨戦過程の馬が揃った。果た