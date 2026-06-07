7日未明、名古屋市中区で女性が車にひき逃げされて死亡し、警察が運転していた人物から事情を聴いています。 【写真を見る】名古屋の繁華街で死亡ひき逃げ 警察が運転していた人物から事情聴く 女性をはねて引きずったか 警察によりますと7日午前1時半ごろ、中区錦2丁目の信号交差点でワゴン車が歩いていた女性をはねました。 女性は病院に運ばれましたがまもなく死亡しました。 女性をはねたとみられるワゴン車は現場から約15