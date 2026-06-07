第23回「果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン」（スポニチ後援）は7日、山形県東根市の陸上自衛隊神町駐屯地を発着点に、ハーフマラソン、10キロ、5キロ、3キロの4部門35種目に1万433人がエントリーして行われた。ハーフマラソン（21・0975キロ）女子総合は佐賀県から参加した吉冨博子（42＝メモリード）が1時間17分54秒で昨年の初優勝に続いて連覇を達成した。マイペースを貫いての連覇だった。「朝はめっちゃ涼しいなと思っ