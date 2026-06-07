初夏を迎えた北海道内では、今年生まれたキタキツネの子どもたちがスクスクと育ち、元気に動き回っている。浜中町の幹線道路のそばでは、成長して高さを増したフキの下の巣穴から出てきたきょうだいの姿が。お互いにじゃれ合ったり、母親におっぱいをねだったりして、愛らしい姿を見せている。走行中に偶然キタキツネを見つけ、車を降りたという男性２人組は「とてもかわいらしい。いいものを見せてもらいました」と喜んでい