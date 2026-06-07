名古屋地方気象台は7日、東海地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より1日遅いということです。 【写真を見る】東海地方が梅雨入り 平年より1日遅く去年より21日遅い 三重県では8日にかけて大雨のおそれも 三重県尾鷲市では7日未明から断続的に雨が降っています。 東海地方はむこう1週間も曇りや雨の天気が多くなる見込みで、名古屋地方気象台は7日、東海地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。 平年より1