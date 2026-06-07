ロシア人声優のジェーニャが、7日までにXを更新。「今思い出してもびっくりな話！」として、妊娠中に知り合いにかけられた驚きの言葉について明かした。ジェーニャは「妊娠発表した時の、今思い出してもびっくりな話！」を回想。「ロシアの知り合いの通訳さん（声優未経験）」から「これから育児で忙しくなるでしょ？私が代わりにその声優や監修のお仕事やりましょうか？」との連絡があったことを明かして「代わりなんていないし