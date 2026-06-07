韓国のガールズグループ、KARAのメンバーで女優の知英（32）が7日、都内で写真集「Still Me」の発売記念イベントを行った。黒のワンショルダードレスで登場した知英は、これまで20代で出した写真集を振り返り「30代になって、またいろんな自分を見せられることをうれしく思う」と話した。写真集には穏やかな表情が多いと言われると、知英は「力を入れすぎないこと、力を抜くことを大事にしてきたら、周りに『今まで見たことのない