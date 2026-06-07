琉球ゴールデンキングスは6月7日、荒川颯が2025－26シーズン限りで複数年契約を解除し、退団することを発表した。 28歳の荒川は、182センチ78キロのポイントガード兼シューティングガード。洛南高校から拓殖大学へと進学し、2019－20シーズンにライジングゼファー福岡の特別指定選手としてBリーグデビューを果たすと、ファイティングイーグルス