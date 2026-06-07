東京ディズニーランドの夜の代名詞、「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」が、2026年6月1日でスタートから25周年を迎えました。2001年の登場以来、全フロートのLED化や『塔の上のラプンツェル』など人気映画の追加を経て、色鮮やかに進化を続けています。本記事では、光と音のナイトパレードが歩んできた25年の歴史を振り返るとともに、旅行計画に欠かせない2026年最新の月間スケジュール（公演時間