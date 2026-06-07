変形性関節症は、一度発症すると完治が難しく、進行を食い止めることが重要になります。関節の痛みを放置すると、さらに負担がかかり、やがては関節が機能しなくなることも。では、進行を予防するためには何ができるのでしょうか? 日常生活で気をつけるべきポイントや、効果的な対策について「田中整形外科医院」の田中先生に伺いました。 編集部 変形性関節症を発症したら、どうすればいいのでしょうか？ 田中先生 変