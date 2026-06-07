「注射が怖くて泣いてしまう」「ワクチンのたびに通院が大変」といった悩みを抱える保護者は少なくありません。特に子どものワクチン接種は、痛みや恐怖が大きなハードルになることもあります。一方で、大人に限らず子どもも重症化のリスクがあるため、日頃の予防が極めて重要です。近年は、鼻にスプレーするタイプのワクチン「フルミスト」が登場し、注射に代わる選択肢として注目されています。そこで今回は、フルミ