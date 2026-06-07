［国際親善試合］日本女子 ５−０ 南アフリカ女子／６月６日／YANMAR HANASAKA STADIUM狩野倫久新監督が率いるなでしこジャパンは６月６日、新体制初陣で南アフリカと大阪で対戦。猛烈な出足を見せ、開始わずか24秒で先制点を奪うと、以降も切れ味鋭い速攻や谷川萌々子のスーパーミドルシュートで加点し、力の差を見せつけた。この試合において、選手たちの見事なパフォーマンスとともに、強く印象に残ったのがサポーターの熱